النادي فوق الجميع.. مدرب إسبانيا: برشلونة لن يقف على ميسي

أكد "لويس إنريكي"، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن فريق برشلونة سيواصل حصد الألقاب بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كان ميسي أعلن، أمس، الجمعة، تراجعه عن قرار رحيله عن برشلونة، بسبب تمسك إدارة النادي بخدماته، وعدم رغبته في دخول نزاع قانوني مع النادي.

وقال "إنريكي"، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، "الموضوع حساس للغاية، لكن يظل برشلونة فوق الجميع سواء ميسي أو الرئيس".

وأضاف "ميسي ساهم في تطور مستوى برشلونة كثيرا، وكنت أتمنى ألا تصل أزمته الأخيرة إلى هذا الحد".

وتابع "سيأتي وقت ويرحل ميسي، لكن برشلونة لن يتوقف على حصد البطولات، ليونيل أيضا سيحقق العديد من الإنجازات مع أي فريق سيلعب له بعد رحيله عن البلوجرانا".