تفاصيل نظام قرعة كأس العالم لليد 2021 قبل ساعات من انطلاقها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن تفاصيل قرعة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021.

تنطلق القرعة في تمام السابعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة تحت سفح أهرامات الجيزة.

البطولة تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقا بدلا من 24، بينهم 30 تم تحديدهم وفريقين سيتحددان عن طريق بطولة الفرصة الأخيرة لأمريكا الجنوبية والوسطى للأمم، وبطولة اتحاد الكاريبي للأمم.

سيتم توزيع الـ 32 فريقا على ثماني مجموعات تضم أربعة فرق، وسيتأهل أول ثلاثة فرق من كل مجموعات للدور الرئيسي الذي سيضم 24 فريقا، بينما تنتقل الثماني فرق غير المتأهلة إلى كأس الرئيس.

وفي الدور الرئيسي، سيتم توزيع الـ 24 منتخبا على أربع مجموعات كل مجموعة تضم ست فرق، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية الذي سيقام بنظام خروج المغلوب حتى الدور النهائي.

إجراءات القرعة:

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سيتم وضع الفرق الـ 32 في أربعة أوعية، كل منها تضم ثمانية فرق بالتصنيف التالي:

التصنيف الأول: الدنمارك - إسبانيا - كرواتيا - النرويج - سلوفينيا - ألمانيا - البرتغال - السويد

التصنيف الثاني: مصر - الأرجنتين - تونس - الجزائر - قطر -النمسا - المجر - بيلاروسيا

التصنيف الثالث: أيسلندا - البرازيل - فرنسا - كوريا الجنوبية - اليابان - البحرين - التشيك - أوروجواي

التصنيف الرابع: أنجولا - كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - المغرب - بولندا - روسيا - المنتخب المتأهل من بطولة الفرصة الأخيرة أمريكا الجنوبية - منتخب متأهل من اتحاد الكاريبي

سيتم سحب فريق من كل وعاء تصاعديا (التصنيف الرابع ثم الثالث ثم الأول ثم يختار منتخب مصر مجموعته ثم تستكمل باقي القرعة).