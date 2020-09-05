نحلة تتسبب في غياب كريستيانو رونالدو عن موقعة كرواتيا

استبعد فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من القائمة التي ستواجه كرواتيا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.
ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن قرار استبعاد رونالدو، جاء بعد تعرضه لعدوى في إصبع قدمه اليمنى بسبب لدغة نحلة.
وأكد "سانتوس"، في تصريحات بمؤتمر صحفي، أن رونالدو تدرب بشكل طبيعي يومي الاثنين والثلاثاء، بينما شعر بألم يوم الأربعاء وظهر احمرار في قدمه، أدركنا أنها لم تكن بسيطة وأنها عدوى تحتاج لـ مضادات حيوية، وأنها لن تزول بعد يومين.
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