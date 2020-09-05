الرياضة

نحلة تتسبب في غياب كريستيانو رونالدو عن موقعة كرواتيا

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استبعد فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، من القائمة التي ستواجه كرواتيا، اليوم السبت، في الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن قرار استبعاد رونالدو، جاء بعد تعرضه لعدوى في إصبع قدمه اليمنى بسبب لدغة نحلة.

وأكد "سانتوس"، في تصريحات بمؤتمر صحفي، أن رونالدو تدرب بشكل طبيعي يومي الاثنين والثلاثاء، بينما شعر بألم يوم الأربعاء وظهر احمرار في قدمه، أدركنا أنها لم تكن بسيطة وأنها عدوى تحتاج لـ مضادات حيوية، وأنها لن تزول بعد يومين. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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