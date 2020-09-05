الرياضة

أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيوب الكعبي على بعد خطوات قليلة من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب المغربي أيوب الكعبي، المحترف في أحد الأندية الصينية، اللعب للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

وتلقى الكعبي عدة عروض من بعض الأندية العربية، من بينها النادي الأهلي، وأخبر الكعبي وكيله في رغبته ارتداء الفانلة الحمراء خلال الموسم المقبل.

وحقق النادي الأهلي فوزاً غاليا على نظيره وادي دجلة بهدفين دون رد في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة فيما يأتي فريق وادي دجلة في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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