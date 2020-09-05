الرياضة

صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع شرس من الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم النجم المتألق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم كريم طارق صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي بتروجيت المعار، إلى طلائع الجيش، مستويات رائعة مع الفريق العسكري، منذ استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف بسبب جائحة فيروس .

صراع ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي بتروجيت، عن الأندية الراغبة في التعاقد مع كريم طارق، المعار إلى طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضحت المصادر أن بيراميدز ينافس نادي الزمالك في صراع ضم كريم طارق، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

ويرغب مسؤولو نادي الزمالك في إنهاء الصفقة بشكل رسمى فى ظل حاجتهم للاعب صانع ألعاب يكون بديلا ليوسف أوباما.

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النادي الأهلي، في الدخول في مفاوضات لضم كريم طارق، لاعب بتروجيت خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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