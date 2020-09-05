نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يلاحق عبد الله السعيد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بشكوى ضد عبد الله السعيد لاعب الفريق سابقًا وبيراميدز حاليًا في مركز التسوية والتحكيم.
وفسخ السعيد عقده مع أهلي جدة وانتقل لصفوف بيراميدز، وهو ما يراه الأهلي مخالفًا لبنود العقد الثلاثي الموقع بين الأهلي وأهلي جدة واللاعب، ويستحق دفع مليوني دولار كشرط جزائي.
وقدم الأهلي شكوى لاتحاد الكرة، ثم تبعها بشكوى جديدة لمركز التحكيم والتسوية، منذ رفض الفيفا البت في القضية، والتأكيد على أنه ليس جهة اختصاص.
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