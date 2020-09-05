شاكا: المنتخب السويسري لم يعد بلدا صغيرا في كرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد جرانيت شاكا قائد المنتخب السويسري لكرة القدم أن فريقه ليس الطرف الأضعف في مباراته أمام المنتخب الألماني المقرر إقامتها غدا الأحد في دوري أمم أوروبا بمدينة بازل السويسرية.
وقال لاعب وسط أرسنال لصحف شبكة "دويتشلاند" الإعلامية اليوم السبت :"لم نعد بلدا صغيرا في كرة القدم".
وأضاف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق :"لدينا فريق قوي، ومدرب عالمي، وجهاز فني جيد وأجواء جيدة".
ورغم تفاؤله إلا أن المنتخب السويسري خسر أول مبارياته في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول أمام المنتخب الأوكراني 1 / 2، فيما تعادل المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني 1/1 في شتوتجارت يوم الخميس الماضي.
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