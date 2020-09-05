الرياضة

الغموض يحيط بمصير لقاء أسكتلندا والتشيك بدوري الأمم الأوروبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغموض يحيط بمصير لقاء أسكتلندا والتشيك بدوري الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب منتخب أسكتلندا في معرفة مصير مباراته أمام جمهورية التشيك والمقرر إقامتها يوم الإثنين القادم، بعد قرار الأخير بعدم إمكانية خوض اللقاء نظرا لتفشي فيروس .

ويتصدر المنتخب التشيكي المجموعة الثانية في المستوى الثاني بالبطولة بعد تغلبه على المنتخب السلوفاكي 3 / 1 أمس الجمعة ولكنه أصدر بيانا ذكر فيه :" المنتخب الوطني لن يخوض مباراته أمام المنتخب الاسكتلندي بسبب .. الموقف الحالي الخاص بفيروس كورونا".

وغاب باتريك شيك وتوماس سوتشيك عن المباراة أمام سلوفاكيا بسبب اضطرارهما للدخول في الحجر الصحي الوقائي.

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وجاء فحص اللاعبين الاثنين سلبيا لفيروس كورونا المستجد ولكنهما خالطا مؤخرا موظفا مصابا بالفيروس، وفقا لما ذكره مسؤولون في التشيك أمس الأول الخميس.

وذكر المنتخب الاسكتلندي انه على علم بالتقارير التي تشير إلى أن مباراة بعد غد لن تقام ولكنه لم يتلق إخطارا رسميا.

ومازالت المباراة موجودة على موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنها ستقام في موعدها بعد غد الاثنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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