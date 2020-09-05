رسميا...إشبيلية يعلن تفعيل خيار شراء الحارس المغربي بونو

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، تفعيل خيار شراء حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، وضمه لصفوفه حتى يونيو 2024، بعدما لعب له في الموسم الماضي معارا من جيرونا.

وقال الفريق الأندلسي عبر موقعه الرسمي: "توصل نادي إشبيلية وجيرونا إلى اتفاق بشأن انتقال الحارس المغربي ياسين بونو، الذي انضم إلى النادي قبل 12 شهرا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد"

وأضاف: "سينضم بونو إلى شبيلية بشكل دائم في صفقة مدتها أربع سنوات".

وانتقل بونو على سبيل الإعارة إلى إشبيلية في أوت 2019، وخاض 18 مباراة رسمية معه، بينها أربع مباريات في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، التي توج بها الفريق الأندلسي، وقدم فيها المغربي أداء باهرا.

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وكان بونو البالغ عمره 29 عاما، بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الوداد البيضاوي المغربي، ودافع عن ألوانه بين العامين 2010 و2012، قبل أن ينضم في العام 2013 لأتلتيكو مدريد، لكنه وجد صعوبة كبيرة في فرض نفسه مع "الروخي بلانكوس"، لينتقل بعدها إلى جيرونا الذي تألق معه بشكل لافت.

وبعد هبوط جيرونا في موسم 2018/2019 إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، انضم بونو إلى إشبيلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليقدم مستويات رائعة، جعلت مسؤولي الفريق الأندلسي يتعاقدون معه بشكل دائم.

وكالات