الرياضة

الخطيب يُلبي دعوة الاتحاد الدولي لحضور حفل قرعة مونديال اليد

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يُلبي الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، دعوة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لحضور حفل قرعة مونديال اليد الذي يقام مساء اليوم السبت تحت سفح الأهرامات.

وكان الكابتن الخطيب قد تلقى دعوة منذ فترة من الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لحضور حفل قرعة المونديال.

واختار الاتحاد الدولي لكرة اليد الكابتن الخطيب بصفته أحد أبرز أساطير الرياضة الإفريقية على مدار تاريخها، ورئيس أكبر نادٍ في القارة، وتقديرا لمسيرته الرياضية الناجحة على كل الأصعدة.

يشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالإضافة إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى مندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ خلال الفترة من 13 إلى٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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