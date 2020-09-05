صفقة انتقال حر.. سبورت: أرتورو فيدال يغادر برشلونة إلى إنترميلان هذا الأسبوع

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، بأن الدولي التشيلي أرتورو فيدال يعمل على التفاصيل الأخيرة لمغادرته نادي برشلونة، وأنه سينتقل للعمل تحت قيادة المدير الفني لفريق نادي إنترميلان الإيطالي أنطونيو كونتي، اعتبارا من يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.

وذكرت الصحيفة، أن فيدال (33 عاما) سيسافر إلى إيطاليا لإجراء اختبار الكشف عن فيروس "كورونا"، والخضوع للكشف الطبي قبل الانضمام إلى الحصص التدريبية للإنتر في وقت لاحق من الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة أنه تم الاتفاق على الجوانب الأساسية للصفقة منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن فيدال سيرحل عن "البارسا" في صفقة انتقال حر، لأن النادي الكتالوني يحاول تخفيض العبء المالي الذي يتم إنفاقه على اللاعب التشيلي حاليا.