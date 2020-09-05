الرياضة

إشبيلية يعلن إصابة مهاجمه بفيروس كورونا

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أعلن نادي إشبيلية الإسباني إصابة مهاجمه منير حدادى بفيروس المستجد دون ظهور أعراض على اللاعب. 

وأكد النادي الإسباني في بيانه أن جميع اللاعبين والأطقم الفنية خضعت إلى اختبار للاطمئنان على صحتهم  يوم الاثنين الماضي استعدادا لعودة التدريبات.

وأضاف النادي في بيانه أن حدادي بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الفيروس وسيعزل نفسه في منزله لحين التأكد من شفائه التام.

ومن المقرر أن يخضع فريق إإشبيلية الى اختبار للكشف عن فيروس كورونا غدا الأحد قبل العودة للتدريبات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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