الرياضة

البرازيلي آلان ينضم لنادي إيفرتون الإنجليزي بعقد يمتد لـ3 أعوام

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أنهى نادي إيفرتون الإنجليزي إجراءات ضم لاعب خط الوسط البرازيلي آلان قادما من نابولي الإيطالي بعقد يمتد لـ3 أعوام.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) البريطانية، اليوم /السبت/، أن آلان (29 عاما) انتقل إلى "جوديسون بارك" بمقابل مادي لم يتم الكشف عنه، إلا أن وسائل الإعلام في إيطاليا تحدثت عن دفع إيفرتون 25 مليون يورو إضافة إلى 3 ملايين كحوافز. 

ويمنح الانتقال إلى (التوفيز) للدولي البرازيلي، الذي شارك مع منتخب السيليساو في 9 مباريات، فرصة العودة للعمل مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعدما لعب تحت قيادته في نابولي لموسمين.

وقال آلان، في تصريحات بمناسبة توقيع عقد انضمامه لإيفرتون، "يسعدني التوقيع لإيفرتون، وأنا سعيد بشكل هائل كوني هنا.. وآمل، مثلما فعلت على مدار مسيرتي بأكملها، أن أساهم بأدائي مع زملائي وأن أقدم مستويات كبيرة في المباريات والفوز بأشياء مهمة".. وأضاف "إيفرتون يمتلك تاريخا كبيرا في البريميرليج، كما أنه ناد لديه طموح حقيقي".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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