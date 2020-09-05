الرياضة

إعلان نتيجة مسحة كورونا للاعبى الزمالك قبل مواجهة الطلائع فى الدوري

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أسفرت نتيجة تحاليل "الرابيد تيست" التي أجراها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  مؤخرا عن سلبية جميع العينات.

ويجري الزمالك تحاليل قبل كل مباراة وفقا للبروتوكول المتبع وظهرت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين.

ويستعد الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش غدا الأحد على استاد القاهرة في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد فاز على بيراميدز بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي أقيم باستاد الدفاع الجوى مساء الخميس الماضي. ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين للدوري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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