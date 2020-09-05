الزنفلى يحرس مرمى الاتحاد أمام المقاصة.. وعبد الله خلفا لـ بهلول فى الجهاز الفنى

أصبح فى حكم المؤكد أن يحرس محمود الزنفلى مرمى الاتحاد السكندرى أمام المقاصة فى المباراة المقررة بين الفريقين بعد غدًا الإثنين بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز.
كان عماد السيد الحارس الأساسى للفريق تعرض للإصابة فى العضلة الأمامية وسيضطر للغياب عن الملاعب لمدة خمسة عشر يومًا.
ووقع اختيار إدارة النادى على خالد عبد الله للعمل كمدرب حراس مرمى خلفا لمجدى بهلول مدرب الحراس الحالى.
وجاء تغيير مدرب حراس المرمى بعد خلاف وقع بين الأخير والمدير الفنى للفريق وتكتمت الإدارة على أسباب هذا الخلاف.
ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول المسابقة برصيد ٣٥ نقطة.
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