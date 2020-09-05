الرياضة

الونش يوضح حقيقة إصابته

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كشف محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوعه لأشعة على قدمه اليوم.

يأتي هذا  بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بيراميدز الأخيرة في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح اللاعب أن نتيجة الأشعة التي خضع لها أثبتت سلامة الرباط الداخلي للركبة، وأن الإصابة التي تعرض لها عبارة عن كدمة فقط.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع تقريبا على أن يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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