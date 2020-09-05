الرياضة

الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة كريم طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحاول النادي الأهلي منذ فترة طويلة التعاقد مع كريم طارق نجم نادي بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواجه الأهلي منافسة شديدة من العديد من الأندية التي تريد ضم كريم طارق في الصيف الحالي لذلك يجد النادي صعوبة في ضم اللاعب حتى الآن.

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وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قيادة مفاوضات النادي بنفسه للتعاقد مع كريم طارق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وسيبدأ الخطيب في التواصل مع إدارة نادي بتروجيت للتفاوض بشأن ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم طارق هذا الصيف أبرزها نادي الزمالك وبيراميدز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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