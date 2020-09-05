نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تواجه هولندا لتعويض تعادلها أمام البوسنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد أن توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية للمنتخب الإيطالي لكرة القدم عند 11 انتصارا، سوف يتطلع المنتخب الملقب بالأزوري لاستعادة أفضل مستوياته عندما يحل، بعد غد الاثنين، ضيفا على المنتخب الهولندي، الذي يسعى لتوسيع الفارق في صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول ببطولة الدوري الأوروبي.

واستهل المنتخب الإيطالي حملته في بطولة دوري أمم أوروبا، أمس الجمعة، بالتعادل 1/1 مع نظيره البوسني، الذي كان قد خسر أمام الأزوري في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، في الوقت نفسه تغلب المنتخب الهولندي على نظيره البولندي 1 / صفر.

ولم يكن لدى مدرب المنتخب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي قاد الفريق للفوز بمبارياته العشر في التصفيات المؤهلة لليورو، شكاوي كبيرة بسبب هذا التعادل الباهت، والذي شهد استئناف المنافسات الدولية بعد فترة توقف استمرت 10 أشهر بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان المنتخب البوسني تقدم بهدف سجله إدين دزيكو، وتعادل المنتخب الإيطالي بهدف سجله ستيفانو سينسي.

وافتقر المنتخب الإيطالي للسرعة في أغلب فترات المباراة ولم يكن هناك دقة عندما ازدادت سرعة الفريق في الدقائق الأخيرة. واستطاع المنتخب البوسني أن يهدد مرمى نظيره الإيطالي بفرصتين خطيرتين في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال ليوناردو بونوتشي مدافع المنتخب الإيطالي :"لم نلعب بشكل جيد ولكننا حصدنا نقطة مهمة. كان الأمر صعبا بعد غياب 10 أشهر، ولكن الرغبة في حصد نقاط المباراة كاملة يعد علامة جيدة".

وقدم بونوتشي عرضا متوسطا، بينما كان لاعب خط الوسط نيكولو باريلا أفضل لاعبي المنتخب الإيطالي رغم أنه شارك مع إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي يوم 21 أغسطس.

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ولكن المنتخب الإيطالي سيكون في حاجة للقيام بعملية تدوير بين اللاعبين عندما يحل ضيفا على المنتخب الهولندي بعد غد الاثنين.

وقال مانشيني :"ستبقى خطة اللعب كما هي ولكننا سنغير شيئا ما، لأن ليس كل اللاعبين قادرين على لعب مباراتين متتاليتين. بعض اللاعبين شاركوا في ثلاث أو أربع حصص تدريبية ولن يكون في إمكانهم لعب مباراتين متتاليتين".

وأضاف :"ولكن المباراة ستكون مختلفة من الناحية الفنية لأن المنتخب الهولندي سيلعب مباراة مفتوحة أكثر، وسيحاول الفوز، ولكن هذا لا يعني أن هذا سيجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا".

وأوضح مانشيني أيضا أن غياب جيورجيو كيليني، الذي تم استدعاؤه بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة قبل عام، يرجع لخطأ في قائمة اللاعبين المشاركين في المباراة.

وجلس كيليني /36 عاما/ على مقاعد البدلاء وشارك فرانشيسكو أسيربي كقلب دفاع، ولكن ينبغي أن يبدأ المباراة أمام المنتخب الهولندي.

وقال مانشيني :"كان كل واحد منهما سيلعب مباراة، لذلك كان الأمر جيدا كما سار".

ولم يكن لدى شيرو إيموبيلي، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية الأوروبية، أي تأثير بعد أن شارك في آخر 15 دقيقة ويبدو أنه سيبدأ المباراة في أمستردام.

وسجل إيموبيلي 36 هدفا في الدوري الإيطالي لفريق لاتسيو في الموسم الماضي.