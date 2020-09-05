نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامبدوريا الإيطالي يخطط لضم النني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أكدت تقارير صحفية إيطالية، ان فريق سامبدوريا الإيطالي يخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي شارك في تتويج فريقه بدرع المجتمع، بالفوز على فريق ليفربول.
وكان النني قد لعب في الموسم الماضي معارا مع بشكتاش، مع العلم بأن عقده يمتد مع أرسنال حتى عام 2022.
وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن سامبدوريا مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة لمدة موسم.
ولعب النني ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018- 2019، وسجل مرة واحدة في 33 مباراة في جميع المسابقات مع بشكتاش الموسم الماضي.
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