الرياضة

سامبدوريا الإيطالي يخطط لضم النني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامبدوريا الإيطالي يخطط لضم النني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

أكدت تقارير صحفية إيطالية، ان فريق سامبدوريا الإيطالي يخطط للتعاقد مع النجم المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، والذي شارك في تتويج فريقه بدرع المجتمع، بالفوز على فريق ليفربول.

 

وكان النني قد لعب في الموسم الماضي معارا مع بشكتاش، مع العلم بأن عقده يمتد مع أرسنال حتى عام 2022.

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وذكر موقع «توتو ميركاتو» الإيطالي، أن سامبدوريا مهتم بالتعاقد مع لاعب خط الوسط على سبيل الإعارة لمدة موسم.

 

ولعب النني ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي مع أرسنال في موسم 2018- 2019، وسجل مرة واحدة في 33 مباراة في جميع المسابقات مع بشكتاش الموسم الماضي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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