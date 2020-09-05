رئيس إنبي عن سرقة كؤوس إفريقيا: قمة الفشل تسلم الكراسي دون حصر أصول الجبلاية

علق المهندس ماجد نجاتى رئيس نادى انبي السابق على أزمة سرقة كؤوس أمم إفريقيا فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة التى أثيرت مؤخرا.

قال ماجد نجاتى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": فجأة ولأسباب غير مفهومة فى هذا التوقيت بالذات تعلن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم عن اكتشافها ضياع بعض الكؤوس والدروع التى حصل عليها المنتخب القومى فى البطولات الأفريقية والعربية وسرقتها من مقر الاتحاد.