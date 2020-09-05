رئيس إنبي عن سرقة كؤوس إفريقيا: قمة الفشل تسلم الكراسي دون حصر أصول الجبلاية

علق المهندس ماجد نجاتى رئيس نادى انبي السابق على أزمة سرقة كؤوس أمم إفريقيا فى مقر اتحاد الكرة بالجزيرة التى أثيرت مؤخرا.
قال ماجد نجاتى عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": فجأة ولأسباب غير مفهومة فى هذا التوقيت بالذات تعلن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم عن اكتشافها ضياع بعض الكؤوس والدروع التى حصل عليها المنتخب القومى فى البطولات الأفريقية والعربية وسرقتها من مقر الاتحاد.
أضاف: بغرابة شديدة يتضح أنها مفقودة منذ سنوات وأن الأمر معروف لدى الكثيرين من مسئولى الاتحاد ، فنسمع بكل بجاحة روايات متضاربة وتبادل للإتهامات بصورة مخزية بين المسئولين السابقين والحاليين على كافة الوسائل الإعلامية دون أن نصل أو نستقر على وقائع محددة تحدد المسؤوليات والإجراءات التي تم اتخاذها فى وقتها لمحاسبة المقصرين وعودة المفقودات.
استطرد : قمة الفشل والتخبط الإدارى الذى يثبت لنا أن التسليم والتسلم عند تغير إدارة اتحاد الكرة على مدار السنين يكون بتبادل الكراسي فقط والاستفادة من المزايا دون الاهتمام بدراسة كل الملفات ( إلا اللى فيها مصلحة طبعًا ) والتى من ضمنها بالتأكيد حصر أصول الاتحاد والحفاظ على تاريخه ومقتنياته .
أشار إلى أن اللجنة الخماسية استلمت عملها فى إدارة شئون الاتحاد منذ عام كامل ولكنها لم تكتشف هذا الإهمال والتقصير إلا أمس لتعلن رسميًا عن فقد الكؤوس من مخازن الاتحاد وأنها تحقق فى الموضوع ، وكأنها غير مسؤولة عن الاتحاد منذ عام ، وهذا قد يجعل البعض يتهمها بالتقصير وربما يصل الأمر إلى الأدعاء بأن هذه المقتنيات قد فقدت فى عهدها خاصة وهى تبدو لا تعلم شيئا عن الموضوع إلا أمس.
واختتم حديثه قائلا: أنا أتحدث عن هذا الموضوع اليوم لأن الخبر بدأ تداوله على الفور فى وسائل الاعلام الاقليمية والعالمية وأصبح الأمر يمثل فضيحة كبرى للاتحاد المصرى تصلح كمبرر جيد لاستمرار سيطرة الاتحاد الدولى على إدارة ومقدرات الكرة المصرية إلى ما شاء الله .
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