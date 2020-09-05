اللجنة الطبية تكشف الإجراءات في حالة إصابة أي لاعب في مونديال اليد بكورونا

ومن المقرر أن تقام قرعة مونديال اليد التي تستضيفها مصر، مساء، اليوم السبت، عند سفح الأهرامات.

ويشهد الحفل حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للبطولة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافةً إلى 17 وزيرا، وهشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد رئيس اللجنة التنفيذية المنظمة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ومندوبي 29 دولة، وممثل مصر، البلد المضيف، على أن يتحدد اسم الدولتين المتبقيتين في عدد المشاركين لاحقا بعد الانتهاء من تصفيات الملحق للبطولة الشهر المقبل. وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم ٢٧ خلال الفترة من 13 إلى ٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة ٣٢ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة. يذكر أن حفل القرعة الليلة يحييه الموسيقار العالمي عمر خيرت، بينما يقدم الحفل كل من الفنان خالد النبوي، والإعلامية جاسمين طه، والإعلامية إنجي المقدم.

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