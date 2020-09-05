الرياضة

العجوز وحمص يجتمعان بلاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة نادي مصر في الدوري

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قرر أحمد العجوز، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عقد جلسة مع لاعبي الفريق في الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت، وذلك قبل مران الفريق الأساسي بساعة ونصف حيث ينطلق المران في السابعة مساءًا إستعدادًا لمواجهة فريق نادي مصر يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وذلك من أجل بداية جديدة، لعودة الاسماعيلي لمكانته الطبيعية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أجرى المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.

وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.ً

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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