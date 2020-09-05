العجوز وحمص في إجراء المسحة الطبية بالإسماعيلي استعدادا لمواجهة نادي مصر.. صور

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المسحة الطبية إستعدادًا لمواجهة نادي مصر في المباراة المقرر لها بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.
وتواجد أحمد العجوز مدير الكرة الجديد ، ومحمد حمص مدرب الفريق خلال المسحة الطبية.
يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز العاشر برصيد ٢٧ نقطة بترتيب جدول الدوري العام.
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