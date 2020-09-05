تحت رعاية جمعية المحترفين.. منتخب مصر للأيتام يشارك فى مونديال أطفال الشوارع

قررت جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدي عبدالغني تكوين منتخب مصر من الأطفال الأيتام خلال الفترة القادمة. ومن المقرر قيام جمعية اللاعبين المحترفين تكوين منتخب مصر من العناصر التي لا تشارك في صفوف أي أندية ومن الأيتام والقيام على رعايته من كافة الجوانب. ومن المنتظر أن يشارك منتخب مصر من الأيتام ضمن منافسات مونديال أطفال الشوارع الذي تقترب من استضافته البرازيل تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ونظيره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين فيفبرو. يذكر ان جمعية اللاعبين المحترفين برئاسة مجدى عبدالغني نجحت فى الحصول على حقوق رعاية أندية الكرة النسائية فى الدورى الممتاز وذلك بعدما استطاع البلدوزر وصلاح عبدالفتاح أمين صندوق الجمعية فى الحصول على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا مؤخرا في رعاية اندية الكرة النسائية. وتضمنت موافقة الفيفا التى حصل عليها مسئولى جمعية اللاعبين المحترفين على حفظ حقوق اللاعبات مع أنديتهم وعقودهم ومعالجة المصابين الغير قادرين فى الكرة النسائية.

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