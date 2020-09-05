نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مباراة الفريق الكروي الأول المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد الفوز الأخير على بيراميدز بالجولة الرابعة والعشرين.
موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش، غدا الأحد في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
القنوات الناقلة لمباراة الجيش والزمالك
وفي سياق متصل تُنقل مواجهة الزمالك ضد طلائع الجيش، بالجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حصريًا، عبر قناة أون تايم سبورت.
ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، برصيد 48 نقطة.
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