الرياضة

نجم تشيلسي الجديد رفض عرض مانشستر سيتي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي الجديد رفض عرض مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي عندما كان في صفوف لايبزيج الألماني.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن تشيلسي تعاقد مع تيمو فيرنر يوم 18 يونيو الماضي قادمًا من صفوف لايبزيج مقابل 53 مليون يورو وقد وقع على عقد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2025.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تواصل مع فيرنر من أجل إقناعه بالإنضمام إلى صفوف المان سيتي ولكن النجم الألماني رفض ذلك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي قام بعقد العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها المغربي حكيم زياش بالإضافة إلى كا من بن تشيلويل وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا ومالانج سار الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم تشيلسي الجديد رفض عرض مانشستر سيتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا