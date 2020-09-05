نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم تشيلسي الجديد رفض عرض مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حاول التعاقد مع الألماني تيمو فيرنر نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي عندما كان في صفوف لايبزيج الألماني.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن تشيلسي تعاقد مع تيمو فيرنر يوم 18 يونيو الماضي قادمًا من صفوف لايبزيج مقابل 53 مليون يورو وقد وقع على عقد مع النادي اللندني يمتد حتى عام 2025.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي تواصل مع فيرنر من أجل إقناعه بالإنضمام إلى صفوف المان سيتي ولكن النجم الألماني رفض ذلك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تشيلسي قام بعقد العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي أبرزها المغربي حكيم زياش بالإضافة إلى كا من بن تشيلويل وكاي هافيرتز وتياجو سيلفا ومالانج سار الذي تعاقد معه على سبيل الإعارة.