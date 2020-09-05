باريس سان جيرمان يُعلن تعاقده مع حارس إشبيلية لمدة 4 مواسم

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، تعاقده بشكل نهائي مع سيرجيو ريكو حارس مرمي إشبيلية الإسباني لمدة 4 مواسم مقبلة.
وكان ريكو (27 عاما) انضم إلى سان جيرمان على سبيل الإعارة لموسم واحد في سبتمبر من العام الماضي وشارك معه في 10 مباريات في جميع المنافسات وساعد الفريق في الفوز بألقاب الدوري المحلي وكأس فرنسا وكأس الرابطة إضافة إلى الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال النادي المنتمي للعاصمة الفرنسية في بيان :"يود النادي أن يقدم التهنئة إلى سيرجيو وأن يتمني له كل نجاح وتوفيق بينما يواصل مسيرته مع الأحمر والأزرق".
وخاض ريكو مباراة دولية واحدة مع منتخب إسبانيا كما شارك في 170 مباراة مع اشبيلية في جميع المنافسات وفاز معه بلقبين في الدوري الأوروبي.
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