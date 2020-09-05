نادٍ إسرائيلي يطلب مواجهة الأهلي الإماراتي وديًا

دعا نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، اليوم السبت، نادي شباب الأهلي الإماراتي، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين في الفترة المقبلة.
وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : دعا نادي كرة القدم الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع، فريق شباب الأهلي الإماراتي، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين؛ بمناسبة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.
وأضاف: “فاز كلا الناديين بكأس الدولة في بلديهما” .
يأتى ذلك بعد قرار دولة الامارات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل وزيادة التعاون بين البلدين الفترة المقبلة.
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