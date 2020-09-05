الرياضة

نادٍ إسرائيلي يطلب مواجهة الأهلي الإماراتي وديًا

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دعا نادي هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، اليوم السبت، نادي شباب الأهلي الإماراتي، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين في الفترة المقبلة.

وكتبت صفحة إسرائيل بالعربية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : دعا نادي كرة القدم الإسرائيلي هبوعيل بئر السبع، فريق شباب الأهلي الإماراتي، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين؛ بمناسبة تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وأضاف: “فاز كلا الناديين بكأس الدولة في بلديهما” .

يأتى ذلك بعد قرار دولة الامارات بتطبيع العلاقات مع اسرائيل وزيادة التعاون بين البلدين الفترة المقبلة. 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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