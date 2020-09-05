أنا مش رمضان صبحي عشان أبيع الأهلي.. رحاب جمعة نجمة سان جينيان الفرنسي: وفاة والدي أصعب لحظة في حياتي.. ولن ألعب في الزمالك.. حوار

تحدت الصعوبات وتغلبت على العديد من المواقف الصعبة، من أجل الوصول إلى حلمها بارتداء قميص النادي الأهلي، وخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، إنها ابنة أسوان، رحاب جمعة

لاعبة فريق يد سان جينيان الفرنسي.

رحاب جمعة تحدثت لـ " دوت الخليج" عن التحديات التي واجهتها، وهدفها مع سان جينيان الفرنسي خلال الموسم المقبل، وموقفها من العودة إلى مصر.

في البداية.. كيف مرت عليكٍ أزمة كورونا في فرنسا؟

فترة بداية انتشار فيروس كورونا كانت صعبة للغاية، لم أكن أخرج من المنزل، كنت على وشك الإصابة بالجنون بسبب هذا الأمر، لكنني أحرص على القيام ببعض التدريبات في المنزل.

ما هدفك مع فريقك الجديد سان جينيان خلال الموسم المقبل؟

هدفي هو تحقيق الألقاب مع الفريق والمساهمة في ظهوره بشكل مميز، أطمح ايضا في حسم لقب هداف الدوري الفرنسي.

بدأت فترة الإعداد حاليا مع سان جيينان في 27 يوليو الماضي، ونستعد لمسابقة كأس فرنسا التي ستنطلق 12 سبتمبر الحالي، وبطولة الدوري التي ستبدأ يوم 21 من الشهر الجاري ايضا.

هل تلقيت عروضا مؤخرا من الدوري المصري؟

إدارة الأهلي تحدثت معي من أجل العودة ايضا، أخبرتهم بالتحدث من إدارة نادي سان جينيان، لكن لا جديد حتى الآن.

ما الفريق الذي تحلمين باللعب له يوما ما؟

أحلم باللعب في فريق باريس 92، وهو أحد أكبر أندية فرنسا، والعودة إلى النادي الأهلي مجددا هو حلم بالنسبة لي ايضا.

معظم فرق اليد في فرنسا أوروبا جيدة والمستويات متقاربة.

ما أصعب موقف تعرَّضتِ له خلال مسيرتك؟

كنا نلعب نهائي كأس مصر ضد نادي سبورتنج وقبل المباراة كنت بهزر وأضحك، في حين يبدو الحزن على وجوه زملائي والمحيطين بي، فوجئت بالمدرب بعد المباراة يقول لي أنه يبحث عن ترزي، قلت له نعم أعرف شخصا جيدا في إمبابة بجوار المنزل، وأصر بشكل طبيعي أن يأخذني بسيارته كي نذهب إليه. بالفعل ذهبت معه، وعندما وصلت إلى منزلي تلقيت خبر وفاة والدي، لقد كانت لحظة صعبة للغاية، والأصعب أنني لم أحضر مراسم الدفن. موقف آخر هو اكتشاف والدي أنني ألعب كرة اليد بدون عمله لمدة 13 عاما، أنا من أسوان لكنني تربيت في القاهرة وممارستي للعبة كرة اليد جاءت صدفة، حيث كان معلم الرياضة يختار بعض البنات للعب كرة اليد ورفض أن يختارني لأنني قصيرة في هذا الوقت، لكن مدرسة الرياضيات أقنعته أن يختارني، ومن هنا بدأت حكايتي مع اليد. Advertisements والدي اكتشف بعد 13 عاما أنني ألعب كرة اليد، من خلال قراءته خبر انضمامي إلى النادي الأهلي في إحدى الصحف، وتوقعت منه رد فعل عنيف بعد علمه بالأمر؛ لكن فوجئت أنه سعيد بالأمر، وقام بتهنئتي، خصوصا أنني نجحت في الانضمام إلى الأهلي، الذي يعد السير أمامه شرف، فما بالك باللعب له. من هو أكثر شخص ساعدك خلال مسيرتك؟ والدتي، هي من دعمتني منذ صغري وسبب استمراري في لعب كرة اليد، كنت تحضر معي دائما التدريبات والمباريات. هل يمكن أن تنضمي إلى الزمالك يوما ما رغم أهلاويتك؟

مستحيل أن ألعب في الزمالك أو أي نادٍ في مصر غير الأهلي، أعلم أنني أعيش عصر الاحتراف، لكنني لست رمضان صبحي لأبيع الأهلي.

الأهلي ساعدني كثيرا في بدايته وله فضل كبير علي، لق وقعت له على بياض قبل خوض تجربة الاحتراف.

برأيك.. من هو أفضل فريق في مصر حاليا؟

يد الأهلي رجال، ويد الأهلي سيدات ايضا.

من هو أفضل لاعب في مصر؟

يحيى الدرع لاعب فريق الزمالك، هو لاعب مجتهد للغاية وثقيل في الملعب، وفي منطقة أخرى عن باقي اللاعبين.

ما رسالتك لاتحاد كرة اليد؟ أريد أن أكتب له كتابا وليس رسالة، لقد تحدثت في هذا الأمر كثيرا ، أطالبهم بأن يهتموا بشكل أمبر بمنتخب السيدات، وأن يرسلوا مدربين للتعلم في الخارج، وتطوير اللعبة في مصر، أتمنى أن يستيقظوا ويقوموا بعملهم على أكمل وجه.

البعض يقول أن الستات مكانهم المطبخ.. ما تعليقك؟

هذا تفكير سطحي، لقد كافحت كثيرا في بدايتي، وتحملت الغربة وصعوبات لا يستطيع تحملها بعض الرجال.

هل تودين توجه كلمة أخيرة؟

أريد أن أشكر جماهير الأهلي على دعمهم المستمر لي، وأسرتي لأنهم ساعدوني كثيرا، وكل أصدقائي وجميع من ساندني.