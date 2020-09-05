الرياضة

برشلونة يقترب من حسم صفقة ليفربول

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يثق نادي برشلونة في حسم صفقة من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان كومان مدرب برشلونة أبلغ، ثنائي خط الوسط، التشيلي أرتورو فيدال، والكرواتي إيفان راكيتيتش، واللذين لديهما عقد حتى 2021، أنهما لن يكونا ضمن خططه في الموسم الجديد.

ورحل راكيتيتش بالفعل وانتقل إلى إشبيلية، ويقترب فيدال من الانتقال لـ إنتر ميلان، حيث يتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويرغب كومان، في نقل مواطنه جورجينيو فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول، إلى "الكامب نو"، هذا الصيف.

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وبحسب شبكة "جول" النسخة الإنجليزية، فإن إدارة برشلونة واثقة من حسم صفقة فاينالدوم هذا الصيف.

وأوضحت الشبكة، أنّ في ظل رغبة يورجن كلوب المدير الفني للريدز، لضم تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونخ، فإدارة حمُر الميرسيسايد لن تقف أمام رحيل صاحب الـ"29" عامًا، والذي ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري.

فاينالدوم يتبقى في عقده مع ليفربول 12 شهرًا، ولم يدخل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في مفاوضات معه حتى الآن لتجديد تعاقده.

فاينالدوم يُعد أحد الركائز الأساسية في ليفربول، وخاض في الموسم الماضي، مع الريدز، 47 مُباراة بمُختلف المُسابقات، وسجّل ستة أهداف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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