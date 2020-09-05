الجهاز الفني للأهلي يحدد هوية لاعبين سربا واقعة أزمة كهربا

نجح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تحديد اسم اللاعب الذي كان وراء تسريب واقعة محمود "كهربا"، ومحمد الشناوي، لوسائل التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر خاصة، عن أن الأهلي نجح في تحديد اسم لاعب وزميل له بالفريق، هما من قاما بتسريب الواقعة، وسيتم وضعهما تحت رقابة صارمة في الفترة المقبلة.
وقالت المصادر ان الثنائي سيتم تحذيرهما بشكل غير مباشر، وهناك إتجاه كبير لرحيلهما نهاية الموسم؛ بعد ما تم التأكد من أنهما مسئولان عن تسريب عدد كبير مما يدور داخل غرف ملابس الفريق .
وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد قرر توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه، على اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"؛ نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق .
وحرص كهربا بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية، وقدم اعتذارًا لـ سيد عبد الحفيظ، وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق، فى حضور وليد سليمان.
وشدد "كهربا" على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي، وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول، سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملائه اللاعبين.
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