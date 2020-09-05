إعلان مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 من الدوري انتظارا للموقف النهائي من بطولات كاف

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 لمسابقة الدوري الممتاز وتريثت في إعلان مواعيد بقية الجولات.
وتنتظر إدارة المسابقات تأكيد الاتحاد الأفريقي الكاف مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية مصرية.
وتنطلق الجولة الـ 26 يوم 10 سبتمبر الجارى وجاءت مبارياتها على النحو التالي :
سموحة مع الزمالك والمقاولون العرب مع حرس الحدود وبيراميدز مع المصري والإنتاج الحربي مع أسوان ونادى مصر مع الاتحاد السكندري وطلائع الجيش مع الجونة وطنطا مع مصر المقاصة.
وتقام مباريات الجولة 27 يوم 13 سبتمبر وجاءت لقاءاتها على النحو التالي: الزمالك مع الإنتاج الحربي وحرس الحدود مع المصري وأسوان مع طنطا والاتحاد مع الاهلى ومصر المقاصة مع نادى مصر والإسماعيلي مع المقاولون العرب والجونة مع سموحة ووادى دجلة مع بيراميدز والمصري وطلائع الجيش وحرس الحدود مع انبي.
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