صن داونز يتوج بـالدوري الجنوب أفريقي للمرة الثالثة على التوالي

نجح فريق ماميلودي صن داونز بالتتويج بلقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بلاك ليوبادرز في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري المحلي.

وفرّط كايزر تشيفز في اللقب بتعادله في الجولة الأخيرة على أرضا باروكا بهدف لكل طرف، رغم تقدمه أولا بهدف خاما بيليات في الدقيقة 39.

فوز صن داونز باللقب جاء بعد تعادل منافسهم كايزر تشيفز في أخر الجولات أمام باروكا بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيده للنقطة 57 خلف صن داونز المتوج باللقب والذي جمع 59 نقطة.

وأبتعد صن داونز بعدد الألقاب مع تحقيق رقم قياسي بفارق كبير عن أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز صاحبي الأربعة ألقاب.