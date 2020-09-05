نجح فريق ماميلودي صن داونز بالتتويج بلقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بلاك ليوبادرز في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري المحلي.
وفرّط كايزر تشيفز في اللقب بتعادله في الجولة الأخيرة على أرضا باروكا بهدف لكل طرف، رغم تقدمه أولا بهدف خاما بيليات في الدقيقة 39.
فوز صن داونز باللقب جاء بعد تعادل منافسهم كايزر تشيفز في أخر الجولات أمام باروكا بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيده للنقطة 57 خلف صن داونز المتوج باللقب والذي جمع 59 نقطة.
وأبتعد صن داونز بعدد الألقاب مع تحقيق رقم قياسي بفارق كبير عن أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز صاحبي الأربعة ألقاب.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صن داونز يتوج بـالدوري الجنوب أفريقي للمرة الثالثة على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.