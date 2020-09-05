الرياضة

صن داونز يتوج بـالدوري الجنوب أفريقي للمرة الثالثة على التوالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نجح فريق ماميلودي صن داونز بالتتويج بلقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة العاشرة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بلاك ليوبادرز في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري المحلي.

وفرّط كايزر تشيفز في اللقب بتعادله في الجولة الأخيرة على أرضا باروكا بهدف لكل طرف، رغم تقدمه أولا بهدف خاما بيليات في الدقيقة 39.

فوز صن داونز باللقب جاء بعد تعادل منافسهم كايزر تشيفز في أخر الجولات أمام باروكا بهدف لكل منهما، ليرتفع رصيده للنقطة 57 خلف صن داونز المتوج باللقب والذي جمع 59 نقطة. 

وأبتعد صن داونز بعدد الألقاب مع تحقيق رقم قياسي بفارق كبير عن أورلاندو بايرتس وكايزر تشيفز صاحبي الأربعة ألقاب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر صن داونز يتوج بـالدوري الجنوب أفريقي للمرة الثالثة على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا