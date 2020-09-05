نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقاصة يكشف حقيقة تحديد 2 مليون دولار لانتقال محمد إبراهيم للأهلي أو بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف اللواء محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة، حقيقة تحديد الفريق الفيومي مبلغ 2 مليون دولار للاستعناء عن محمد إبراهيم.
ويقدم محمد إبراهيم، مستوى أكثر من رائع تحت قيادة المدير الفني إيهاب جلال، ونجح في تسجيل 4 أهداف مع الفريق الفيومي.
وأكد رئيس المقاصة في تصريحات صحفية: "أن الفريق الفيومي لم يتلقى أي عروض رسمية للاستغناء عن محمد إبراهيم، لن نتحدث عن أمور خاصة بمستقبل اللاعب قبل نهاية الموسم".
وتابع "عقد إبراهيم مستمر معنا لموسم آخر ولا يوجد أي شروط جزائية أو بنود سنعود من خلالها لفريقه السابق الزمالك، كما أننا لم نحدد سعرًا معينًا لبيعه".
وتحدثت بعض التقارير عن اشتراط المقاصة، مبلغ مليوني دولار لبيع محمد إبراهيم، بعدما ارتبط اسمه بالرحيل للأهلي وبيراميدز في الموسم المقبل.
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