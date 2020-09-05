الرياضة

تعادل الداخلية مع بلدية المحلة استعدادا للقسم الثاني

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل الداخلية مع بلدية المحلة استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الداخلية، مع نظيرة، فريق بلدية المحلة، بدون أهداف، في اللقاء الودي، الذي جمعهما، السبت، بملعب السكة الحديد.

شهدت المباراة عدد قليل من الهجمات الخطيرة من جانب لاعبي الفريقين، وقام كل مدير فني، بالدفع بمعظم اللاعبين لتجهيزهم للمواجهات الرسمية.

وسبق للداخلية الفوز، مؤخرا، على فريق، البنك الأهلي، بهدف نظيف، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة للمران الجماعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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