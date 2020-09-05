نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل الداخلية مع بلدية المحلة استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي
شهدت المباراة عدد قليل من الهجمات الخطيرة من جانب لاعبي الفريقين، وقام كل مدير فني، بالدفع بمعظم اللاعبين لتجهيزهم للمواجهات الرسمية.
وسبق للداخلية الفوز، مؤخرا، على فريق، البنك الأهلي، بهدف نظيف، خلال فترة الإعداد الحالية، عقب العودة للمران الجماعي.
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