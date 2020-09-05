نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الأهلي.. المقاولون يجهز طاهر محمد طاهر للمباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قترب طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب، من المشاركة في مبارياته فريقه، حيث بات مرشحا للتواجد أمام وادي دجلة، الإثنين المقبل، في إطار الدوري المحلي.

ووفقا لمصدر بنادي المقاولون، فأن طاهر محمد طاهر أصبح جاهزًا من الناحية الطبية والبدنية، للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

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ويخطط المدرب عماد النحاس، للاستفادة من إمكانيات طاهر محمد طاهر، العائد من الإصابة في العضلة الأمامية، وذلك من أجل تخفيف ضغط المباريات على عناصر الخط الأمامي بالفريق.

ولم يشارك طاهر محمد طاهر في الموسم الحالي، مع المقاولون العرب، سوى في 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

وكان طاهر محمد طاهر، قد اتفق مع الأهلي، على الانتقال لصفوفه بداية من الموسم الجديد، حيث وقع لمدة 5 سنوات، مقابل 20 مليون جنيه للمقاولون.