نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يحسم صفقة برشلونة الأولى بـ 20 مليون يورو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبدي الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة رغبة قوية في التعاقد مع فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من أجل تدعيم وسط الفريق الموسم المقبل.
ويبحث كومان عن حل مشكلات وسط الملعب بعد رحيل راكيتيتش إلى إشبيلية، وإقتراب رحيل أرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي.
وحاول النادي الكتالوني الحصول على خدمات دوني فان دي بيك لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي، الذي أقترب بشدة من إعلان تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.
ووفقاً لموقع " جول " العالمي فإن نادي ليفربول لن يسمح للنجم الهولندي بالرحيل عن أنفيلد الا في حال وصول عرض بقيمه 20 مليون يورو.
وأوضح الموقع أن برشلونة من المنتظر أن يتخذ الخطوات الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد إنهاء مشكلة التشيلي آرتورو فيدال، الذي يحاول بشكل كبير الحصول على مستحقاته كاملة قبل الرحيل إلى النيراتزوري.
يذكر أن عقد فينالدوم ينتهي رفقة ليفربول في صيف عام 2021 , بعد أن إنضم إلى الريدز في صيف عام 2016 قادماً من نيوكاسل يونايتد مقابل 30 مليون يورو.
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