نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن مواعيد الجولتين المقبلتين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات الجولتين 26 و 27 لمسابقة الدوري الممتاز والتريث في إعلان مواعيد بقية الجولات انتظارا لتأكيد الاتحاد الأفريقي مواعيد مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي الأندية الأفريقية التي تشارك فيها ثلاثة أندية مصرية.

وسيكون النادى الأهلى على موعد مع مواجهتي الإسماعيلي والاتحاد السكندري بينما سيواجه الزمالك سموحة والانتاج الحربي.

ويحتل النادى الأهلى صدارة الدوري المصري برصيد 65 نقطة بينما الزمالك فى المركز الثانى برصيد 48 نقطة.

1 – الأهلي 65 نقطة. 2 – الزمالك 48 نقطة. 3 – بيراميدز 45 نقطة. 4 – المقاولون العرب 43 نقطة. 5 – الاتحاد السكندري 35 نقطة. 6 – سموحة 31 نقطة. 7 – إنبي 31 نقطة. 8 – مصر للمقاصة 27 نقطة. Advertisements 9 – الإسماعيلي 27 نقطة. 10- الإنتاج الحربي 27 نقطة. 11 – حرس الحدود 26 نقطة. 12 – وادي دجلة 26 نقطة. 13 – طلائع الجيش 26 نقطة. 14 – الجونة 25 نقطة. 15 – أسوان 24 نقطة. 16 – المصري 21 نقطة. 17 – نادي مصر 18 نقطة. 18 – طنطا 17 نقطة. يذكر أن نادي الزمالك سوف يُخصم منه ثلاث نقاط في نهاية بطولة الدوري، بسبب عدم حضوره لخوض مباراة النادي الأهلي في الدور الأول.

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