الرياضة

غزل المحلة يفتتح ودياته بمواجهة الزرقا

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أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أول مباراة ودية خلال فترة الإعداد الحالية، في الرابعة من عصر الأحد، على ملعبه، أمام فريق الزرقا.

وعاد المحلة مؤخرا للمران الجماعي، بعد غياب بسبب جائحة ، استعدادا لعودة مباريات الموسم الحالي، من القسم الثاني.

وفي المقابل، لعب، الزرقا، ثلاث مواجهات ودية، حقق خلالهم الفوز على رأس البر، 4-2 وخسر من المنصورة 3- 2 وفاز على مركز شباب دمياط 6-0.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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