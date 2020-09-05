نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزل المحلة يفتتح ودياته بمواجهة الزرقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أول مباراة ودية خلال فترة الإعداد الحالية، في الرابعة من عصر الأحد، على ملعبه، أمام فريق الزرقا.

وعاد المحلة مؤخرا للمران الجماعي، بعد غياب بسبب جائحة كورونا، استعدادا لعودة مباريات الموسم الحالي، من القسم الثاني.

وفي المقابل، لعب، الزرقا، ثلاث مواجهات ودية، حقق خلالهم الفوز على رأس البر، 4-2 وخسر من المنصورة 3- 2 وفاز على مركز شباب دمياط 6-0.