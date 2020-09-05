تسابق كبير للمنافسة على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد العماني لألعاب القوى للدورة الجديدة

فيما يبحث المتنافسون عن بطاقات الترشح

كتب – بدر الزدجالي:

تسابق كبير تشهده الدورة الانتخابية الجديدة 2020/2024 التي ستنطلق خلال الشهر القادم بين مختلف الاتحادات الرياضية، بما فيها أم الالعاب عبر الاتحاد العماني لالعاب القوى والذي يشهد عادة تنافسا كبيرا من اجل الحصول على مقعد في مجلس ادارة الاتحاد، كما هو معهود ولكن الدورة الحالية تشهد تنافسا اكبر بين المترشحين الذين يتنافسون وبشكل كبير من اجل الوصول الى مجلس الادارة بعد التحرك الكبير من قبل المترشحين للحصول على اصوات من الاندية واللقاءات الكثيرة التي شهدتها الايام الماضية وستشهدها الايام القادمة من اجل نيل رضى اعضاء الجمعية العمومية.

وظهرت خلال الايام الماضية ملامح عدد من المترشحين لمختلف المناصب وابرزها التنافس على منصب الرئاسة والذي يشهد هذه المرة تنافسا كبيرا حيث اعلن حتى الان مترشح وحيد لرئاسة الاتحاد وهو محمد العاصمي العضو الحالي بمجلس ادارة الاتحاد وهناك اسماء اخرى لم تعلن بشكل رسمي حتى الان في انتظار فتح باب الرشح ومن الاسماء الراغبة الترشح لمنصب الرئيس لاعب سابق في منتخب ألعاب القوى بالاضافة الى رئيس سابق لاحد اندية محافظة الداخلية.

وفي منصب نائب الرئيس يتوقع ان تدخل اربعة اسماء منافسة على هذا المنصب، حيث اعلن وهيب الغيلاني نائب رئيس نادي صور سابقا ترشحه لهذا المنصب واحمد المرهون نائب رئيس سابق لاتحاد العاب القوى واسمان اخران لم يعلنا بشكل رسمي وفي امانة السر اعلن كل من سالم المسروري حكم سابق لألعاب القوى ومدير اللجنة الاولمبية العمانية سابقا ترشحه لهذا المنصب بالاضافة الى اسعد الحسني ممثلا لنادي الخابورة وهناك تنافس كذلك من قبل المراة للدخول في عضوية مجلس ادارة الاتحاد، حيث اعلنت كل من عائشة الجابري وخولة الرواحية بالاضافة الى قرابة عشرة اسماء اخرى من الاندية تنوي الترشح لعضوية مجلس ادارة الاتحاد من قبل الاندية.

ويسعى عدد من الاسماء المترشحة الى البحث عن بطاقة الترشح من الاندية في ظل الضغوطات التي تواجهها الاندية بمنح تلك البطاقات وهناك مترشحان على رئاسة الاتحاد لم يمنحا بطاقة الترشح من ناديهما الام في مسعى للبحث عن اندية اخرى للحصول على بطاقة الترشح.

ومن المقرر ان يعقد مجلس ادارة الاتحاد العماني لالعاب القوى بداية الاسبوع القادم اجتماعا يناقش خلاله التحضير لتشكيل لجنة انتخابات وكذلك مناقشة عدد اخر من المواضيع المتعلقة بالجوانب الانتخابية والتنظيمية للانتخابات على ان يتم فتح باب الترشح في نهاية الاسبوع الاخر.