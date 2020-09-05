اليوم اتحادا الهوكي والسباحة يواصلان تلقي طلبات المترشحين للدورة الانتخابية الجديدة

في الرياضة 5 سبتمبر,2020

باب الترشح يغلق يوم الخميس القادم

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يواصل اليوم الاتحادان العمانيان للهوكي والسباحة تلقي طلبات المترشحين للدورة الانتخابية 2020ـ 2024 حيث سيكون اخر يوم لتلقي طلبات الترشح يوم الخميس القادم العاشر من الشهر الجاري وقد شهدت الأيام الأولي منذ فتح باب الترشح تقديم عدد من المترشحين طلبات ترشحهم ففي الاتحاد العماني للسباحة قدم طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد للدورة الثالثة على التوالي، كما قدم ايضا طارق بن سالم الهاشمي نائب رئيس الاتحاد العماني للسباحة في الدورة الحالية أوراق ترشحة لمنصب نائب رئيس الاتحاد للمرة الثانية على التوالي، كما قدم احمد الحكيم عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني للسباحة في الدورة الحالية أوراق ترشحه لعضوية المجلس في الدورة القادمة، حيث من المتوقع أن تشهد الايام القادمة تقديم العديد من المترشحين أوراق ترشحهم في المناصب التي يرغبون الترشح لها علما بان آخر موعد لتلقي طلبات الترشح في الساعة العاشرة صباحا يوم الخميس العاشر من الشهر الجاري .

وكان اتحاد السباحة قد وجه الدعوة للأندية الأعضاء بالاتحاد لحضور اجتماع الجمعية العمومية الانتخابية يوم الاحد الأول من نوفمبر المقبل بقاعة المحاضرات بديوان عام وزارة الثقافة والرياضة والشباب بروي لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد للدورة الانتخابية (2020ـ2024 ) وحث الأندية الأعضاء المنتهية عضويتها المبادرة بسداد رسوم العضوية أما المترشحون فعليهم تقديم ملفاتهم باليد إلى مقر الاتحاد أو إرسالها عبر البريد المسجل على عنوان الاتحاد مع ضرورة استلام إيصال تأكيد التسليم علما أن موعد سداد رسوم العضوية واستلام ملفات المترشحين ينتهي يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر الجاري في الساعة العاشرة صباحا ولن يتم النظر في استقبال الملفات بعد هذا التاريخ. واستنادا إلى المادة رقم 31 من النظام الأساسي للاتحاد العماني للسباحة لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها مستوفى الشروط ( النصف + 1 ) وفي حال لم تتوفر هذه الأغلبية حتى الساعة الثانية ظهرا يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد في تمام الساعة الثانية والنصف من نفس اليوم ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل.

اتحاد الهوكي

كما شهد مقر الاتحاد العماني للهوكي اقبالا كبيرا من قبل الراغبين في الترشح للدورة الانتخابية 2020ـ 2024 حيث يعد اتحاد الهوكي أول اتحاد يتلقى طلبات الترشح، حيث تقدم في اليوم الأول منذ اعلان فتح الطلبات الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة بطلب الترشح لمنصب رئيس الاتحاد، كما قدم مدين بن احمد عوض أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد وقدم ربيع بن محمد النوفلي أوراق ترشحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد وقدم تعيب بن علي بن هدوب الشيادي أوراق ترشحه لأمانة صندوق الاتحاد كما تقدم 5 مترشحين طلبات الترشح لعضوية المجلس وهم عبدالله بن جمعان عوض وسعيد بن خلفان المعمري وثاني بن سهيم الوهيبي وسعيد بن ناصر الدرمكي و علاء بن سالم الريامي .

وكان مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي وجه دعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس ادارة الاتحاد للفترة الانتخابية 2020ـ 2024 وذلك يوم الاحد الاول من شهر نوفمبر القادم في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بدائرة المشاريع بوزارة الثقافة والرياضية والشباب، حيث وجه المجلس الدعوة الى كافة الاندية الاعضاء الراغبين في حضور هذا الاجتماع والمنتهية عضويتهم سرعة المبادرة بتجديد العضوية السنوية وسوف يوجه الاتحاد الدعوة الرسمية للاعضاء لحضور الاجتماع وحدد المجلس بان طلبات الترشح سوف تغلق يوم الخميس القادم العاشر من الشهر الجاري في الساعة الثانية ظهرا حيث يتم تلقي طلبات الترشح بمقر الاتحاد طبقا للمواد ” 22 و26 ” من لائحة النظام الأساسي للاتحاد العماني للهوكي .