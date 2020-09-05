الصحف الإسبانية مبتهجة لبقاء ميسي

برشلونة ـ أ.ف.ب: “سيبقى”، ابتهجت الصحف الإسبانية الصادرة أمس السبت لبقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، بعد أزمة حادة لعشرة أيام مع ناديه، لكنها شدّدت على رسالة “مدمّرة” وجهّها لإدارته ورئيسه.عنونت “ماركا” الأكثر مبيعا في إسبانيا “ميسي يبقى، انتهت الأزمة”، إلى جانب صورة كبيرة لوجه أفضل لاعب في العالم ست مرات.أوضحت الصحيفة الرياضية “بقي الأرجنتيني رغما عنه.. في أكبر أزمة لبرشلونة”.أزمة سرقت الأنظار الرياضية في العالم، بعد إعلان النجم الموهوب في 25 أغسطس الماضي نيته فسخ عقده وترك فريقه. وبنفس النبرة، عنونت “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية “ميسي يكسر الصمت ويعلن مواصلة المشوار مع بلاوجرانا الموسم المقبل”.وعرضت الصحيفة جملة قالها اللاعب البالغ 33 عاما في مقابلته مع موقع “جول” الإلكتروني “سأبقى وأقدّم كل ما في وسعي”.لكن موندو ديبورتيفو شدّدت على “الرسالة المدمّرة” لقائد برشلونة تجاه إدارة ناديه، فكتب مديرها سانتي نولّا “قال ميسي انه سيبقى ويقدم كل ما في وسعه. هذا ما يجب ان يتذكّره مشجعو برشلونة (…) لكن كانت هناك رسالة مدمّرة. وجّه سهامه مباشرة نحو (رئيس النادي جوسيب ماريا) بارتوميو”.واستخدمت “سبورت” عبارة “سي كيدا” (سيبقى) التي قالها مدافع برشلونة جيرار بيكيه عن زميله البرازيلي نيمار قبل انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017 في موقف مماثل لما حصل مع ميسي. وعرضت صورة لميسي بقميص الفريق لموسم 2020-2021، ومجموعة من الجمل القوية التي قالها ميسي .وعلى صدر صحيفة “آس”، كتبت “مي كيدو” (سأبقى)، مضيفة جميلة لميسي “لا أدخل أبدا في نزاع قضائي مع نادي حياتي”.ولم يحضر ميسي إلى تمارين صباح السبت في مدينة “جوان جامبر” الرياضية، بحسب مراسل “فرانس برس” المتواجد في المكان.ويتعيّن على ميسي اجراء اختبار فيروس كورونا المستجد الذي تغيّب عنه في 30 اغسطس الماضي، للتمكن من معاودة التمارين التي غاب عنها منذ 11 اغسطس.