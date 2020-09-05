اتحاد السباحة يكرم الخبير الفني بمناسبة انتهاء فترة عمله

اقام الاتحاد العماني للسباحة حفل تكريم للخبير الفني مشعل القصار بمناسبة انتهاء فترة عمله بالاتحاد، وقد حضر حفل التكريم طه بن سليمان الكشري رئيس الاتحاد العماني للسباحة واعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية والجهاز الفني والاداري بالاتحاد، في بداية الحفل ألقى طه الكشري كلمة رحب فيها بالحضور واشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها مشعل القصار منذ بداية تواجده بالاتحاد عام 2005 والتي كان لها الاثر الايجابي في الارتقاء بعمل الاتحاد والمساهمة في وضع الخطط والبرامج للمنتخبات الوطنية والمسابقات التي ينظمها الاتحاد الى جانب الاشراف على مراكز السباحة بعد ذلك تحدث مشعل القصار وقدم الشكر والتقدير الى مجلس ادارة الاتحاد على هذه اللفتة الطيبة لتكريمه واشاد بالتعاون الكبير الذي تلقاه من قبل المجلس وساهم في انجاح مهمته وتمنى للاتحاد والمنتخبات الوطنية تحقيق مزيد من الانجازات خلال مشاركاتهم القادمة .

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