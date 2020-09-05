الاتحاد العماني للرياضة المدرسية يطلق مشروع تطوير وتحديث قاعدة بيانات منتسبيه

يهدف إلى عمل برامج مستقبلية وحلقات عمل تطويرية

أطلق الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية مشروع تطوير وتحديث قاعدة بيانات المعلمين والاخصائيين والمشرفين في مجال الرياضة المدرسية, حيث يهدف هذا المشروع الى إعداد برامج مستقبلية للإنماء المهني وخطوة في سبيل إعداد قاعدة بيانات عامة وشاملة تتضمن مبدأ التخصصية في مجال محدد سواءً على مستوى التدريب أو التحكيم في لعبة معينة ويأتي ذلك انسجاماً مع التطور الكبير والهائل في التقنيات المستعملة والعمل على سهولة الوصول الى البيانات.

وقد أوضح أحمد بن درويش البلوشي أمين السر العام للاتحاد أنه وبناءً على خطط الاتحاد القائمة في تعزيز التنسيق القائم وتوثيق الصلة مع الشركاء في مقدمتهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات واللجان الرياضية دشن الاتحاد مشروع قاعدة بيانات خاصة بالمعلمين والاخصائيين والمشرفين في مجالات التحكيم والتدريب والإدارة وكل ما يخص الرياضة في مفهوم ” قاعدة بيانات منتسبي الرياضة المدرسية ” لتسهيل عملية استرجاع المعلومات وتوظيفها بشكل أكثر فاعلية. وأضاف البلوشي يتضمن المشروع مبدأ التخصصية في مجال محدد سواءً على مستوى التدريب او التحكيم او الادارة في رياضة معينة والسعي مع الشركاء لتطوير مهارات المستهدفين من خلال توفير عدد من حلقات العمل والدورات التأسيسية الخاصة لقطاع المعلمين وكذلك دورات الترقية لهم بشكل دوري .

وعن أهمية قاعدة البيانات لمنتسبي الرياضة المدرسية قال أحمد البلوشي : إنها ترتكز في عدة نقاط لعل من أبرزها إنها تساعد وبشكل كبير في تسريع عملية الوصول الى البيانات في كل ما يخص الرياضة بشكل عام والرياضة المدرسية بشكل خاص من حكام ومدربين وإداريين لتوظيفها مستقبلاً في أنشطة وبرامج الاتحاد العماني للرياضة المدرسية والاتحادات واللجان الرياضية المتخصصة الأخرى وكذلك تساعد في توفير البيانات بكل سهولة ويسر وتحديد اولويات التأهيل حسب المجالات وحصر اعداد المدربين والحكام والإداريين العمانيين المنتسبين للاتحاد العماني للرياضة المدرسية في جميع تخصصات ومجالات الرياضة وتساعد على تنسيق وتجميع البيانات بشكل هرمي ليسهل ادارتها.

ولقد بدأ الاتحاد في تفعيل تقديم العديد من حلقات والدورات والبرامج في مختلف المجالات والتخصصات بمشروع برامج اثرائية في الرياضة المدرسية والذي نطلق في الاول من اغسطس ويستمر لبداية شهر أكتوبر، حيث سيتم تقديم ما يقارب 41 برنامجا خلال هذه الفترة لمعلمي ومشرفي واخصائي الرياضة المدرسية المنتسبين لوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحادات واللجان الرياضية وقد قام بالتسجيل وحضور هذه حلقات العمل ما يقارب 435 مشاركا .