منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم يواصل تدريباته بمعسكره الداخلي المغلق باستاد السيب استعدادا للتصفيات الآسيوية بالمنامة

في الرياضة 5 سبتمبر,2020

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يواصل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تدريباته المكثفة ضمن معسكره الداخلي المغلق بملعب استاد السيب الرياضي على فترتين صباحية ومسائية وفق البرنامج المعد له من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني هلال العوفي ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، وذلك في اطار استعداد منتخبنا للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين والتي تستضيفها مملكة البحرين في الفترة من 25 نوفمبر وتستمر حتى 13 من ديسمبر القادم، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الثانية بجوار اليمن والإمارات وطاجيكستان.

وقد خاض منتخبنا أول حصة تدريبية له مساء أمس الأول باستاد السيب الرياضي بمشاركة جميع اللاعبين المختارين لهذا المعسكر، حيث اشتملت الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة ونصف على تمارين لياقة انفرادية لكل المجموعة بهدف زيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين بعد فترة توقف التدريبات خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا .

ويشتمل برنامج اعداد منتخبنا والذي قدمه المدرب الوطني هلال العوفي على معسكرات داخلية وخارجية من اجل اعداد المنتخب بصورة مشرفة تساهم في ظهوره بمستوى جيد بالبطولة الآسيوية والتي يطمح من خلالها تحقيق مركز متقدم حيث سيكون المعسكر الخارجي الاول للمنتخب في المملكة العربية السعودية سيخوض خلاله مباراتين وديتين الاولى 28 سبتمبر الجاري والثانية يوم 2 اكتوبر القادم كذلك هناك معسكر خارجي آخر لم يتم تحديده الى الآن وسيكون توقيته بداية من منتصف شهر أكتوبر تحديدا من 15 وحتى 28 من اكتوبر القادم كما ستكون هناك استضافة من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم من تاريخ 12 الى 17 نوفمبر القادم وسيكون قبل موعد انطلاق النهائيات باسبوع واحد وسوف يتخلل المعسكر لقاءين لمنتخبنا الوطني الأول مع المنتخب الأسترالي والثاني مع المنتخب القطري .

وتضم قائمة منتخبنا حاليا المختارة لهذا المعسكر 26 لاعبا وتتمثل في كل من : محمد بن عبدالله المقبالي ( صحار ) و سالم بن سليمان العبدلي وجواد بن خليفة العزي وحمزة بن سالم العيسري وعبدالرحمن بن بدر الجابري ونبراس بن سالم البوسعيدي ( السيب ) ولقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي وعبدالعزيز بن فاضل الرزيقي ومشاري بن علي الحسني ومهند بن مبارك السعدي وعمار بن ياسر السعدي ( السويق ) وخالد بن عبدالعزيز الهاشمي ( النهضة ) و مأمون بن سعيد العريمي وفهد بن خميس المخيني والمنذر بن ناصر الحسني ( العروبة ) والمعتصم بن غانم عمر السمين ( ظفار ) وتركي بن عبدالله بيت ربيع وعبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي وعلي بن حسن البلوشي ومحمد بن عبدالحكيم بيت سبيع وخلاد بن يزيد بيت صبيح ( الاتحاد ) وأيهم بن خلفان الرقادي وعبدالعليم بن عبدالله الرواحي ( فنجاء) وأحمد بن محمد الهلالي) ومنصور بن عزيز العامري (الرستاق).