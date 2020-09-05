الرياضة

مدرب جديد لنادي أهلي صنعاء

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دوت الخليج -
مدرب جديد لنادي أهلي صنعاء
وقع نادي أهلي صنعاء عقداً مع المدرب الوطني أحمد علي قاسم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عٌقد بمقر النادي اليوم التقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام ، عبر أمين عام النادي الأهلي عبدالله حسين جابر عن اعتزاز النادي ومنتسبيه وجماهيره بالتعاقد مع المدرب الوطني أحمد علي قاسم.

وأكد حرص قيادة النادي على اختيار الكوادر والخبرات بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة .. مشيرا إلى أن توقيع العقد لمدة عام قابل للتجديد.

فيما أعرب المدرب أحمد علي قاسم عن أمله في أن يكون عند مستوى ظن قيادات وجماهير النادي الأهلي بصنعاء وتطلعاتهم في تحقيق النتائج المرجوة .. مشيراً إلى ما يمتلكه النادي من رصيد وتاريخ حافل بالإنجازات.
حضر المؤتمر مدير الكرة لنادي الأهلي غمدان الحرازي.
(سبأ)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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