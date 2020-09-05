تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2019 / 2020.
ويأتي صعود فريق يد الزمالك سيدات للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 31 / 27.
حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 17 /14، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة يلتقي فريق نادي الزمالك غدًا الأحد مع نظيره سبورتنج والذي صعد على حساب نادي الشمس بنتيجة 27 / 23، على لقب كأس مصر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر يد سيدات الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.