يد سيدات الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2019 / 2020. ويأتي صعود فريق يد الزمالك سيدات للمباراة النهائية بعد الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 31 / 27. حيث انتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأبيض بنتيجة 17 /14، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني. وبهذه النتيجة يلتقي فريق نادي الزمالك غدًا الأحد مع نظيره سبورتنج والذي صعد على حساب نادي الشمس بنتيجة 27 / 23، على لقب كأس مصر.

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