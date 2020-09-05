وصول وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد إلى مقر قرعة مونديال 2021

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مقر إجراء قرعة كأس العالم لكرة اليد بمنطقة الأهرامات. كما وصل إلى مقر إجراء القرعة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.. بالإضافة إلى عدد من لاعبى منتخب مصر لكرة اليد. وخطف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الأنظار بمجرد حضوره قرعة كأس العالم لكرة اليد التى تقام حالياً بمنطقة الأهرامات. وشهدت كواليس القرعة حواراً جانبياً استمر لمدة دقائق بين الخطيب والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية. العديد من الحضور رددوا أن الخطيب تحدث مع حطب عن أمور الرياضة المصرية وما يحدث عن الساحة الرياضية من تجاوزات من بعض مسئولى الأندية تؤثر بالسلب على مجريات اللعبة بشكل كبير.

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