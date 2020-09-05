بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يقلب خسارته من بلاكبول إلى تفوق كاسح بـ 7 أهداف

حقق ليفربول على ضيفه بلاكبول، فوزا كاسحا، بسبعة أهداف ،مقابل هدفين، على ملعب "أنفيلد"، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن استعداداتهما لخوض فعاليات الموسم الجديد.

وشارك محمد صلاح بصفة أساسية في هذه المباراة حتى الدقيقة 61.

وتقدم بلاكبول بهدفين لهدف خلال الشوط الأول من عمر اللقاء، عن طريق سي جاي هاميلتون وجيري ييتس من ركلة جزاء في الدقيقتين 15 و33، قبل أن يقلص جويل ماتيب الفارق في الدقيقة 43 لصالح الريدز.

وفي الشوط الثاني، سجل ساديو ماني هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 52، وبعدها بدقيقتين أضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث، قبل أن يضيف إيليوت الهدف الرابع بحلول الدقيقة 69.

وسجل تاكومي مينامينو الهدف الخامس في الدقيقة 71، قبل أن يعزز ديفوك أوريجي النتيجة بهدف سادس في الدقيقة 85، واختتم الهولندي سيب فان دين بيرج السباعية بالدقيقة 88.