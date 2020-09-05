تقنية الفار تتسبب في إحالة مالك وادي دجلة إلى لجنة الانضباط

يذكر أن اللجنة الخماسية ، أحالت ، فى وقت سابق ، قائمة من الأسماء إلى لجنة الانضباط بالاتحاد ، وهي: ١- مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ٢- فرج عامر رئيس نادي سموحة ٣- سمير حلبية رئيس النادي المصري ٤- طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك ٥- عدلى القيعى مستشار التسويق بالنادي الأهلي Advertisements ٦- سعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك ٧- خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي ٨- طارق العشري المدير الفني للنادي المصري ٩- طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري ١٠- أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك

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